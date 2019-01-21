حقيقة تحصيل 10 جنيهات من كل طالب

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المصريون ـ متابعات

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عقب الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، على قرار وزير التعليم العالي بتحصيل 10 جنيهات من كل طالب جامعي لصالح صندوق رعاية أسر الشهداء، قائلًا: "هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ القانون 16 لـ2018 الخاص بإنشاء دور رعايا لأسر الشهداء".
وأوضح "عبدالغفار"، خلال مداخلة مع فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن هذا المبلغ يُحصل مرة واحدة طوال سنوات الدراسة الجامعية للطلاب.
وأشار المتحدث باسم "التعليم العالي" إلى أن هذا القرار سيبدأ تنفيذه من العام الدراسي المقبل، وسيشمل كافة المعاهد والجماعات الخاصة والحكومية. 


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