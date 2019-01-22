شاهد: أغرب طريقة لتكريم محمد صلاح.. لن تصدقها

22 يناير 2019 - 12:10 ص

قام عالم مصري بتكريم نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر ، محمد صلاح ، بطريقة غريبة.

وذكر موقع “ليفربول إيكو” البريطاني أن البروفسور المصري مصطفى شرف، ويعمل بجامعة “الملك سعود”، وهو أيضاً أستاذ زائر في المتحف العالمي في ليفربول، أطلق اسم صلاح على نوع جديد من النمل اكتشفه في سلطنة عمان.



وأطلق البروفسور شرف، وهو من أشد المعجبين بصلاح، اسم “ميرانوبولوس موصلاح” على النوع الجديد من النمل الذي اكتشفه.



وتتميز النملة المكتشفة بحركتها البطيئة، لذلك فهي تقضي وقتاً طويلاً في بحثها عن الغذاء، وهي تفضل العشب الخفيف.

