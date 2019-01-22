العثور علي فتاتين مقتولتين أسفل كوبري بشبرا الخيمة

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المصريون ـ متابعات

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عثر اهالى محافظة القليوبية على جثتين لفتاتين أسفل كوبرى بهتيم دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة.
وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالقليوبية التى انتقلت الى موقع الحادث لكشف لغز الجثتين.
 بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثتين لفتاتين اسفل كوبرى بهتيم دائرة قسم ثانى.
وانتقل العقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث القسم وبفحص الجثتين تبين أن الجثة الأولى لفتاة 28 سنة، والثانية لفتاة 26 سنة، ولا توجد بهما أى اصابات ظاهرية وتم نقلهما إلى مستشفى نصار العام تحت تصرف النيابة التى أمرت بسرعة كشف غموض الواقعة وكشف هويتهما وأسباب الوفاة.

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