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حسم الجدل حول انقال صبري رحيل لـ"بيراميدز"

الرياضة

صبري رحيل النادي الأهلي
صبري رحيل النادي الأهلي

المصريون ـ متابعات

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كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن تعديل في خطة الفريق بانتقالات يناير وتحديدًا في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز.
وأوضح "صلاح الدين"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر "صدى البلد": "تم تعديل الصفقة، صبري رحيل مستمر مع الاتحاد السكندري ولن ينتقل لبيراميدز".
وأضاف أن التعديل حدث بسبب تمسك حسام حسن بعودة أحمد توفيق لبيراميدز بعد 6 أشهر ورفض الاستغناء عنه نهائيًا ولذلك قررنا الابقاء على صبري.
وتابع: "صبري رحيل مستمر وحصلنا على خدمات احمد توفيق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".


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