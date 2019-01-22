حقيقة العلاقة بين مؤسس "عبادة الشيطان" وحسن البنا

22 يناير 2019 - 01:30 ص

كشف المفكر ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، عن أن حسن البنا كان صديق مؤسس "عبدة الشيطان"، آلستر كراولى منذ عام 1927 عندما التقيا بدار الكتب، عندما كان يذهب "البنا" للقراءة وقتها.



وأوضح "الخرباوى"، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج"الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، مساء الاثنين، أن هناك وثائق يشملها كتابه الجديد تؤكد أن حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية ليس مصريا وجده كان قادما من المغرب.