كيف تحمي نفسك من "القاتل الصامت"؟

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أعراض القاتل الصامت
أعراض القاتل الصامت

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القاتل الصامت

اول اكسيد الكربون

حذر مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية من خطورة غاز أول أكسيد الكربون ، بل ووصفه في بيان رسمي بـ"القاتل الصامت"بعدمها حصد أرواح 12 شخصا في 48 ساعة.

ويسمى غاز أول أكسيد الكربون بـ"القاتل الصامت" نظرًا لأنه عديم اللون والرائحة ويتسبب في الموت السريع نظرًا لنفاده بسهولة إلى "الهموجلوبين" في الدم مما يمنع عنه غاز الأكسجين ويؤدي للوفاة في الحال .

ويُنصح بضرورة فتح الشبابيك حال استخدام وسائل تدفئة مثل الفحم والحطب وغيره وعدم إغلاقها بشكل كامل مهما كانت برودة الجو.

وفي حال الاستحمام بسخانات الغاز ، يٌنصح بعدم زيادة مدة الاستحمام - في مكان مغلق - عن 3 دقائق ، وفي حال شعر الشخص بدوار ودوخة وعدم القدرة التنفس بشكل منتظم فعليه أن يغلق السخان فورًا ويذهب في الحال إلى مصدر للهواء كفتح نافذة الحمام أو الذهاب السريع لأي شرفة متواجدة بالمنزل.

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