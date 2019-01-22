» مقتل راقصة شهيرة وتقطيع جثتها

أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة "حيرييت" التركية تفاصيلًا مروعة عن مقتل الراقصة "ديديم حسن" - 32 سنة - حيث تبين أن والدها "حسن أوسلو" - طباخ - هو القاتل .
وقالت الصحيفة إن "أوسلو" تشاجر مع ابنته في ديسمبر الماضي ، ومن ثم تنامى الشجار بينهما مما دفعه لقتلها وتقطيع جثتها ثم وضعها في "الثلاجة" ومن ثم دفنها في غابة بمنطقة كيسان شمال غربي تركيا.
وعثر عامل مختص في جمع الصنوبر على أجزاء من جثة "ديديم" مما دعاه لإبلاغ الشرطة التي استعانت بالكلاب البوليسية للعثور على باقي الجثة التي وُجدت أجزاء كبيرة منها بالفعل لكنها متناثرة في عدة أماكن .
وقال "أوسلو" في التحقيقات إن ابنته كانت تعاني من اضطرابات نفسية كبرى ، مؤكدًا أنها في يوم الحادث قامت بسبه هو و زوجته مما دعاه لخنقها.
وألقت الشرطة أيضا القبض على والدة ديدم وشقيقتها الصغرى، ضمن التحقيقات بشأن الجريمة البشعة.
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