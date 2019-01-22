أول تعليق لخالد يوسف بعد أزمة "الفيديو الفاضح"

22 يناير 2019 - 07:25 ص

أصدر المخرج والبرلماني خالد يوسف بيانا عبر صفحته بموقع "فيس بوك" للرد على الأزمات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام .



وقال خالد يوسف: "ونحن على أعتاب الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير، والتي كانت موجتها الأعظم في 30 يونيو، وفي هاتين الموجتين ضرب الجيش المصري العظيم أروع المثل في احترام إرادة شعبه والانتصار لها. ويشرفني أن أكون واحدًا من المشاركين في هاتين الموجتين، ويعتبرني البعض واحدا من رموزها الواجب تشويههم، وبالفعل تأتي هذه الذكرى في توقيت أتعرض فيه لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهي بكل السبل، بدأت منذ دخولي مجلس النواب، واستمرت حتى الآن، ولها مواسم تشتد وتكثف وتنوع طرقها، كلما طرحت رأيا أو اتخذت موقفا لا يروق لهم".



و"أضاف: "إن هذه الحملة لا تهز لي شعره، ولن تثنيني عن مواقفي، ولن تجعلني أتخلى عن رأيي، ولأنني أؤمن بأننا دولة قانون، والحق لا يأتي إلا بالقانون وليس من خلال السوشيال ميديا".



وأردف: "إنني أطالب أجهزة الدولة المعنية بالتحقيق وحسم البلاغات التي تقدمت بها عدة مرات، والتي من شأنها الكشف عن من هم الذين ينشرون ويتداولون هذه المواد، ومن يقف خلفهم بالتمويل، وما هي أغراضهم، وحيث إنهم يكثفون حملتهم هذه الأيام بشكل هيستيري، أطالب بسرعة تحديدهم، والقبض على أولئك الذين يضربون بعرض الحائط بالقانون، ويرتكبون جرائم فادحة، ويستمرون دون عقاب منذ أكثر من ثلاث سنوات".



ويأتي بيان خالد يوسف بعد أيام من تداول صور له رفقة إعلامية شهيرة ، مما اضطرها للخروج ببيان تؤكد فيه زواجهما ، ثم تداول فيديو مجهول المصدر لاثنين من الفنانات بملابس غير لائقة ومعهما شخص مجهول ، لتزعم عدد من الصفحات والمواقع على الإنترنت أن هذا الشخص المجهول هو خالد يوسف دون وجود أي دليل على ظهوره في الفيديو.



