» مأساة الطفلة "يسر" .. والدها عذبها عارية وقيدها لمدة 20 يوما

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الطفلة يسر

أكد منعم أحمد - خال الطفلة "يسر" المعذبة على يد والدها - أن حالتها الصحية لم تستقر حتى الآن ، مشيرًا إلى وجود احتمالات ببتر قدمها خلال الأيام المقبلة حال عدم تحسن الحالة .

وقال في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "دي بنت صغيرة عندها 13 سنة ومش مستوعبة اللي حصل فيها .. أبوها قيدها بالحبال ورماها في البلكونة في عز البرد وبملابس خفيفة جدا ".

وأضاف: "في مشاكل كبيرة في قدم البنت وأحد الأطباء المصريين في السعودية قال إن علاج حالتها الوحيد في مستشفى بالمقطم وإلا هيتم بتر قدمها".

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على والد الطفلة و زوجته بتهمة تعذيب الابنة ، حيث قام الأب بوضع ابنته في البلكونة في عز البرد ودون ملابس تقريبا ، ولما تدخل الجيران في الأمر وتوسطوا لها اضطر لإدخالها المنزل لكنه قيدها لمدة 20 يوما بدعوى تأديبها.

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