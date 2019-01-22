شاهد .. محمد رمضان يسخر من زملائه الفنانين بفيديو جديد

22 يناير 2019 - 08:28 ص

واصل الفنان محمد رمضان تدويناته المثيرة للجدل ، وذلك عن طريق نشر مقطع فيديو من مسرحية شهيرة للفنان الراحل وحيد سيف يسخر فيه من الوسط الفني.



وظهر "سيف" في الفيديو المنشور عبر صفحة "رمضان" يقول : ""سلام عليكم ايه دا ايه دا ايه المجتمع دا". وعلق رمضان على الفيديو: "رد فعلي لما دخلت الوسط الفني".



وليست هذه السابقة الأول التي يسخر فيها "رمضان" من زملائه ، حيث سبق ونشر أخبارًا عن حصول أعماله الفنية على الأعلى مشاهدة ، وعلق قائلًا: "ولا عزاء للأغبياء".



الفيديو:





