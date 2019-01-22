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مقتل "فتاة البيكيني" بطريقة بشعة

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جبل بتايوان
جبل بتايوان

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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فتاة البكيني

كشفت وسائل إعلام تايوانية عن وفاة عارضة الأزياء "جيغي وو" بعد سقوطها داخل كوة بأحد الجبال مما أدى لوفاتها متجمدة.

آخر مغامرة قامت بها التايوانية وو كانت على جبل مابولاسي في مقاطعة نانتو غربي تايوان، لكن الحظ لم يمهلها مزيد من المغامرات، فقد لقيت مصرعها بسبب البرودة الشديدة.

وفقا لـ صحف محلية من بينها "تايوان نيوز"، فإن وو ماتت على ارتفاع نحو 1700 متر، وكانت تبلغ 36 عاما، حيث سقطت من منطقة عالية إلى داخل فجوة في الجبل.

حاولت التيايوانية استخدام هاتفها المحمول أكثر من 3 مرات لطلب المساعدة، بعد أن سقطت وتعرضت لإصابات عديدة، لكن الطائرات والإسعاف لم تتمكن من تحديد موقعها، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت التقارير إن وو يمكن أن تكون قد تعرضت لحمى شديدة بسبب البرودة، وهي ما أدت لوفاتها، فقد عثر على جضتها في النهاية قرب مكان أرسلت منه الاستغاثة.

حيث استئنفت عمليات البحث عنها سيرا على الأقدام بعد تعثر الطائرات في إيجادها، وقال وو في آخر رسالة أرسلتها أنها أصبحت محاصرة بسبب سقوطها من منطقة مرتفعة. 

وجذبت وو آلاف المعجبين عبر الإنترنت، من خلال مشاركة صور لها على قمم جبال تايوان وهي ترتدي ملابس السباحة "البكيني"، خلال 100 رحلة تقريبا على مدار 4 سنوات.

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