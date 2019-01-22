» اعترافات صادمة لقاتلة طفلة "أسيوط"

22 يناير 2019 - 08:54 ص

تمكن فريق المباحث بمركز شرطة "أبو تيج" من كشف غموض العثور على جثة طفلة مذبوحة ومطعونة بعدة طعنات وتبين أن زوجة خالها وسيدة أخرى من أقاربها وراء الجريمة.



وكان أهالي "أبو تيج" عثروا على جثة الطفلة "مريم م" - 3 سنوات - داخل جوال أسفل "كنبة" قديمة في منزل جدها لوالدة أبيها، عقب اختفائها بيومين.



وبفحص علاقات أسرة المجني عليها وخلافاتهم وبتفريغ كاميرات المحال التجارية المحيطة بالمنطقة توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن زوجة خال الطفلة وسيدة أخرى وراء الجريمة بدافع الانتقام من الأم.



واعترفت زوجة خال الضحية بأنها على خلاف مع زوجها "الخال" مما أدى إلى قيام خال الطفلة بحرمانها من 3 من أبنائها ، مشيرة إلى أن والدة الطفلة - شقيقة زوجها - هي التي كانت تحرضه علىها فقررت قتل الطفلة لكي تذيقها مرارة فقدان الابن ، وخططت للقتل بمساعدة إحدى أقاربها وهى زوجة نجل خال والد مريم وتمكنا من خطف الطفلة وطعنها عدة طعنات برأسها وإخفائها أسفل كنبة قديمة بغرفة في منزل تابع لها.

