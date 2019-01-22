» نجم الأهلي يتراجع عن الانضمام بـ"بيراميدز"

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الرياضة

صبري رحيل
صبري رحيل

أحمد عادل شعبان

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بيراميدز

قرر صبري رحيل - لاعب الأهلي المنتقل حديثًا للاتحاد السكندري - التراجع عن الانضمام لنادي بيراميدز بعد أوامر تلقاها من إدارة الاتحاد.

وقال "وليد صلاح الدين" - مدير الكرة بالاتحاد السكندري - في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" على قناة "صدي البلد": "قررنا تعديل خطتنا في الانتقالات الشتوية .. ولن نعير صبري رحيل لبيراميدز".

وأضاف: "إدارة بيراميدز تمسكت بعودة أحمد توفيق إلى الفريق بعد 6 أشهر ونحن كنا قد اتفقنا معهم على انتقاله نهائيا ، والآن بعد أن تغير الاتفاق قررنا الإبقاء على صبري رحيل ، وسوف ينضم أحمد توفيق لنا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".

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