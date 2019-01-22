  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:39 ص
بحث متقدم
مجلس الوزراء

حقيقة احتواء "الثوم" على مواد سامة

الدولار

تعرف علي أعلى البنوك سعراً للدولار

محمد رمضان

شاهد .. محمد رمضان يسخر من زملائه الفنانين بفيديو جديد

يوسف

أول تعليق لخالد يوسف بعد أزمة "الفيديو الفاضح"

مذيع النشرة

خطأ لا يصدق من مذيع النشرة بالتلفزيون المصري يثير بلبلة

أعراض القاتل الصامت

كيف تحمي نفسك من "القاتل الصامت"؟

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعلن عن صفقة جديدة تظهر أمام الزمالك

ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي

حقيقة العلاقة بين مؤسس "عبادة الشيطان" وحسن البنا

10 مليارات دولار عائد بيع عقارات لغير المصريين

خبير يكشف حقيقة "الفقاعة العقارية" في مصر

إيقاف بناء 5 عمارات سكنية بمغاغة

عقوبات صادمة لمن لا يتلزم بطلاء واجهات العمارات

طقس اليوم مائل للبرودة والصغرى تسجل 11 درجة

آخر الأخبار

الأرصاد الجوية: طقس الخميس معتدل
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الأرصاد: طقس معتدل وشبورة كثيفة غدًا

#

الأرصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة

#

الأرصاد تحذر من طقس الخميس: ثلوج وشبورة مائية

#

الأرصاد تحذر من موجة صقيع على بعض المناطق

درجات الحرارة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات برودة الجو على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 22 يناير.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 10 19

طنطا 09 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 08 18

بلطيم 08 18

مطروح 10 18

السلوم 07 17

سيوة 06 17

بورسعيد 11 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 19

الاسماعلية 08 20

السويس 09 19

العريش 09 20

رفح 08 19

رأس سدر 12 19

نخل 06 21

نويبع 16 21

طابا 11 20

كاترين 03 17

الطور 09 21

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 12 24

مرسى علم 12 24

الفيوم 09 19

بنى سويف 08 19

المنيا 09 20

أسيوط 08 22

سوهاج 06 22

قنا 07 23

الأقصر 07 24

أسوان 07 25

أبوسمبل 08 24

الوادى الجديد 05 19

شلاتين 13 26

ابو رماد 12 25

راس حدربة 13 24

حلايب 16 23


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

حياتنا.. الرمادية

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مجهول يطلق النار على مركز تجاري
» مقتل 20 مواطنًا فى احتراق حافلة
» طقس اليوم مائل للبرودة والصغرى تسجل 11 درجة
» نجم الأهلي يتراجع عن الانضمام بـ"بيراميدز"
» كشف غموض مقتل فتاة وتشويه أعضائها التناسلية
» اعترافات صادمة لقاتلة طفلة "أسيوط"
» مقتل "فتاة البيكيني" بطريقة بشعة
» مأساة الطفلة "يسر" .. والدها عذبها عارية وقيدها لمدة 20 يوما
» مقتل راقصة شهيرة وتقطيع جثتها
» انخفاض أسعار هذه السيارات 40% خلال شهور
» أستاذ تغذية يكشف سبب منع الصيد بالبحر الأحمر

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة