"مدبولى" يهنئ الرئيس بحلول ذكرى ثورة يناير

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة أرسلها له وكان نصها: "الرئيس عبد الفتاح السيسي.. رئيس الجمهورية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير".

وتابع: "هذه المناسبة التاريخية المهمة، والتي أكدت وعي وإرادة الشعب المصري العظيم في رسم خريطة مستقبل وطنه من أجل أن ينعم أبناؤه بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة، نذكر بكل التقدير جهودكم في تحقيق آمال وطموحات شعب مصر العظيم، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والاستقرار والازدهار.. وكل عام وسيادتكم بخير".

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