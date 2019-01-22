"المصرية للكتاب" تطلق موقعا لتغطية فعاليات معرض الكتاب

22 يناير 2019 - 10:47 ص

قرر رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج على؛ إطلاق مساء اليوم الثلاثاء؛ موقعًا إلكترونيًا لتغطية جميع أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى يوبيله الذهبي؛ مشيرًا إلى إتاحة الموقع لجميع المؤسسات الصحفية فرصة الحصول على المعلومات والتغطيات والأحداث بالخبر والصورة والفيديو.

وأوضح الحاج فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الدورة الخمسين للمعرض، بحضور جامعة الدول العربية كضيف شرف، أن الموقع صممه وأهداه للهيئة أحد الشباب المتطوعين دون تكلفة تتحملها، ويحمل اسم "المعرض 50"، لافتًا إلى استخدام الموقع فى تغطية جميع أخبار معارض الكتاب التى تنظمها الهيئة أو تشارك فيها داخل وخارج مصر، عقب انتهاء فعاليات اليوبيل الذهبي.

وتابع هيثم الحاج على، أن الموقع يقوم على تحريره شباب متطوعون، تحت إشراف فريق من اللجنة الإعلامية، وبدعم من لجنة الشباب والمبادرات، التى أسمهت فى نشر ثقافة التطوع للعمل بالمعرض بين شباب الجامعات قبل عامين، ليصل عددهم هذا العام إلى 580 شابا وفتاة، بينهم 150 مهتما ومتخصصا بالعمل الصحفى والإذاعي والمرئي، من طلاب الإعلام والصحافة بجامعتى عين شمس وحلوان.

وأكد رئيس الهيئة، أحقية جميع الصحف والمواقع الإلكترونية فى النقل عن المحتوى الصحفى للموقع وإعادة نشره أو استخدامه، مع إتاحة الصور للفعاليات دون وضع علامات الموقع أو الهيئة عليها، خدمة لجمهور القراء ودعما للمؤسسات الصحفية والإعلامية الحريصة على المشاركة فى إنجاح هذا الحدث الثقافي الأكبر فى مصر والمنطقة؛ ويمكن الإطلاع بدءا من مساء اليوم على الموقع عبر الرابط www.ma3rad50.com .