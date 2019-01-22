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زحام مروري على الطرق السريعة

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زحام مرورى
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أحمد الشربينى

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حملات مرورية على الطرق السريعة

ظهرت كثافات مرورية على الطرق السريعة بسبب الشبورة المائية، بالتزامن مع إغلاق طريق إسكندرية الصحراوى والعلمين والإقليمى بنطاق المنوفية.

وشهد طريق الإسماعيلية والسويس الصحراوى للقادم من وإلى القاهرة، وبمحور 26 يوليو والدائرى والواحات والفيوم، زحامًا مروريًا وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضًا الالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات، وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة.

وحذرت المرور عند القيادة، الالتزام بالحارات المرورية، والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصًا على سلامة السائقين.

وتتسبب الشبورة المائية، فى ظهور كثافات مرورية، على الطرق الصحراوية والزراعية منها إسكندرية الزراعى والصحراوى وأعلى قويسنا وطنطا الزراعى، وكذلك الأمر بالمناطق الساحلية، ويحاول رجال المرور سحب الكثافات المرورية من تلك الأماكن.

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