» بث مباشر.. بيان القيادة العامة للقوات المسلحة

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محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لبيان القوات المسلحة الـ13 بشأن العملية الشاملة "سيناء 2018".
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