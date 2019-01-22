مسئول عن طفل "البالوعة": "الغطاء أتسرق"

22 يناير 2019 - 11:48 ص

علقت سكينة الوزير، رئيسة مجلس مدينة المنزلة، على مصرع طفل داخل بالوعة صرف صحي مكشوفة في المنزلة، قائلة "البالوعة كانت مكشوفة لأنها اتسرقت، ولسه الغطا مسروق إمبارح".

وأضافت سكينة الوزير، رئيسة مجلس مدينة المنزلة، في مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي " الفضائية، أن غطاء البلاعة سُرق وللأسف لم يبلغ أحد بسرقة الغطاء، وأثناء مرور الطفل سقط فيها.

وطالبت كل المواطنين بالإبلاغ عن أي غطاء بالوعة يتم سرقته، معقبة: "بيقولولي ناس غلابة بتسرقه تبيعه عشان تاكل، ده كلام!!"، مؤكدة أنه سيتم تكثيف التوعية على المواطنين لكي يبلغوا عما يرونه.

وأوضحت سكينة الوزير، رئيسة مجلس مدينة المنزلة، أنها زارت أسرة الطفل الضحية، وكان معهم الشرطة والمطافي، وتم تغطية البالوعة، مشددة على أنهم تمموا على البالوعة الساعة الثانية ظهرا ثم تم سرقتها قبل مقتل الطفل.

ولقي طفل مصرعه غرقًا داخل بيارة صرف صحي بشارع السلخانة بمدينة المنزلة بالدقهلية فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال الجثمان.