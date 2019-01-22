» عارضة أزياء عالمية يتركها خطيبها بعد إصابتها بالسرطان

22 يناير 2019 - 11:59 ص

نشرت صحيفة الـ"ديلى ميل" البريطانية قصة عارضة أزياء أصيبت بسرطان في المخ وبعد تأكدها من المرض أخبرت خطيبها فطالبها بالانفصال وذلك قبل زفافهما بأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن إميلي نيكلسون مصممة الأزياء العالمية التى تبلغ من العمر 24 عاما، من مدينة يورك الأسترالية، وزنها يتزايد بمقدار كبير، حيث بدأت ترتدي 5 أحجام ملابسها، في غضون ستة أسابيع من بدء تناولها المنشطات كجزء من علاجها ، وانتقلت إلى أستراليا، للعمل كمدير بار ومروجة للنوادي الليلية قبل تشخيص إصابتها بسرطان الدماغ في فبراير 2016.

وعلى الرغم من مرضها، بدأت إميلي وخطيبها آنذاك، جيمي سميث، 24 عامًا، بالفعل في وضع خطط لزواجهما عندما علمت بخبر إصابتها بالسرطان في يناير 2017، حيث لم يتبق لها سوى عام واحد لتعيشه.

وينفي جايمي أنه ألغى خطوبته قبل أسبوع واحد فقط من موعده للزواج باستخدام رسالة نصية عبر "فيس بوك".

وكانت إميلي، التي زاد وزنها نتيجة علاج ورمها، خططت في البداية لزواج جيمي في أغسطس 2016، لكن الزوجين اضطرا لتأجيل زفافهما حتى مارس 2017 لأنها بحاجة إلى جراحة.