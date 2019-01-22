تأجيل إعادة محاكمة 37 متهمًا بفض اعتصام رابعة

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قضايا وحوادث

اعتصام رابعة والفض
ارشيفية

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اصابة

الاهلى

غياب

وليد أزارو

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما بالقضية المعروفة إعلامياً بـأحداث "فض اعتصام رابعة" لجلسة 29 يناير لسماع الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

كانت النيابة العامة قد أمرت  باحالة المتهمين الي المحاكمة ووجهت لهم اتهامات تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وحيازة واحراز اسلحة بدون ترخيص.


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