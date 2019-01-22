طبيب الأهلي يعلن مدة غياب أزارو

22 يناير 2019 - 12:56 م

واصل وليد أزارو، مهاجم الأهلي استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي اليوم بمقر النادي بالجزيرة؛ تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن إصابة أزارو، عبارة عن قطع في العضلة الضامة، وأن فترة علاجه تمتد إلى 4 أسابيع مقبلة، وأنه حرص على متابعة برنامجه العلاجي خلال فترة وجود اللاعب في المغرب.

ويستعد الأهلي للقاء مع مصر المقاصة يوم الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الحادية عشرة في بطولة الدوري العام.