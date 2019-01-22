» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم

22 يناير 2019 - 01:05 م

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 642 جنيهًا في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 550 جنيهًا

عيار 21 : 642 جنيهًا

عيار 24 : 732.70 جنيه

الجنيه الذهب: 5136 جنيهًا

السعر العالمي : 1284 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.