» شاهد.. "سما" لـ"ريهام سعيد": "انتى مش هتبطلى كذب"

22 يناير 2019 - 01:27 م

شنت الفنانة سما المصري هجومًا حادًا على الإعلامية ريهام سعيد بسبب تي شيرت اللاعب العالمي محمد صلاح الذي أعلنت عنه في حلقة برنامجها ليلة أمس أنه إهداء من اللاعب إلى الطفل الذي ارتدى تي شيرت بلاستيك.

ونشرت سما صورة لـ"صلاح"، وأخرى للطفل لحظة استلامه الـ"تي شيرت" وقالت في تغريدة لها: "التيشيرت دا مضروب... ريهام أم تيشرت مضروب.. أكيد جابت التيشيرت دا من العفاريت.... الآنسة ريهام سعيد قالت إن محمد صلاح أو أسرته بعتت تيشرت للطفل الجميل ده هدية من صلاح بدل التيشيرت البلاستيك اللي كان بيلبسه.. انتي مش هتبطلي كذب بقى؟

وأضافت "المصري": "هي أسرة صلاح هتبعت تيشرت مضروب للولد؟ كله باين في الصورة أهو والتيشرت علامته مضروبة.. مش أصلي.. هو صلاح وعيلته افتقروا أوي كده عشان يبعتوا تيشرت تقليد للولد الجميل ده؟ قصدك تسيء لصلاح يعني؟ ولا عايزة تقولي للناس صلاح بيتفرج عليكي وسمع كلامك؟ يا تري بقى مين اللي نزل الوكالة اشتري التيشيرت ده؟ محسساني إني صلاح وأسرته مابيتفرجوش علي حاجة على التليفزيون غيرك وتلاقي صلاح ما يعرفش أسمك أصلا".

وطالبت "سما" أسرة "صلاح" بكشف الحقيقة قائلة: عايزين توضيح بقى والنبي عشان المرارة اتهرت من كتر الكدب؟ فعل الخير مش بالكدب يا حجة كنتي قولي إنك اللي شاريهاه احسن.. تيشرت بخماشرجنيه.. روحي سجلي مع أسرة صلاح وأنا أصدقك غير كده تبقي بتلعبي بمشاعر الفقراء هو إنتي لازم تعملي بطلة وصاحبة فعل خير بالكدب وعلي حساب الغلابة؟ مفيش فايدة هتفضلي بتاعت عفاريت.. عيب يا ولية ده محدش هارشك في البلد دي غيري.. مش قلتلك أنا وراكي".