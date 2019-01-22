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"تنشيط السياحة" تعرض على مدريد المشاركة فى الفيتور

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تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

أمينة عبد العال

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تنشيط السياحة

مدريد

المشاركة

الفيتور

توجه اليوم المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة فى زيارة رسمية إلى العاصمة الإسبانية مدريد وذلك للمشاركة فى فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمعرض الدولى للسياحة والسفر الفيتور «FITURE » المقرر افتتاحه غدًا وتمتد فعالياته حتى 27 يناير الجارى.

ويشارك في افتتاح الجناح المصري غدًا السفير عمر سليم سفير مصر بمملكة إسبانيا، بمشاركة وفد من القطاع السياحى المصرى الحكومى والخاص.

وأكد المهندس أحمد يوسف أهمية مشاركة مصر فى الفيتور الذى يُعد من أهم المعارض السياحية على المستوى الدولى، مشيرًا إلى أنه يعتبر أكبر ثالث معرض سياحى دولى بعد بورصة برلين ولندن، وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالاسبانية سواء فى شبه جـزيرة إيبريـا (إسبانيا والبرتغال) أو أمريكا اللاتينية.

وأضاف أنه بمثابة فرصة حقيقية للالتقاء بشركاء المهنة وصناع القرار السياحي حول العالم، بالإضافة إلى عقد لقاءات مكثفة مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران العاملين في السوق الإسباني بصفة خاصة، والالتقاء مع ممثلي وسائل الإعلام العالمية.

جدير بالذكر أن الجناح المصري الذي أقامته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالمعرض يشارك به 26 عارضا يمثلون شركات السياحية والفنادق المصرية وشركة مصر للطيران وتبلغ مساحته 260 م2.

ومن المقرر أن يقوم المهندس أحمد يوسف والدكتورة نورا سالم مستشارة وزيرة السياحة للعلاقات الدولية بحضور السفير عمر سليم سفير مصر بمملكة اسبانيا، بالمشاركة فى اجتماعات منظمة السياحة العالمية UNWTO والتي تنعقد في مقر المنظمة بمدريد ومنها منتدى الاستثمار والسياحة بأفريقيا.

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