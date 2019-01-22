جراحة ناجحة للاعب محمد محمود فى ألمانيا

22 يناير 2019 - 02:20 م

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال محمد محمود، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي الأمامي وغضروف الركبة، بنجاح تحت إشراف الطبيب الألماني أندرياس فايلر، في أحد المستشفيات الخاصة ببرلين.

وقال نادر شوقي، إن مدة الغياب اللاعب ستكون قرابة الـ8 أشهر، بعدها يمكنه العودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات.

وأوضح وكيل اللاعب، أن محمد محمود سيبقى في ألمانيا حتى الجمعة المقبل، بعدها يحدد الطبيب الألماني، فايلر مصيره من البقاء لفترة جديدة في ألمانيا أو العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل.

وكان محمد محمود تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وغضروف الركبة في مباراة الأهلي أمام سموحة بالدوري الشهر الجاري وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.