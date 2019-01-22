بالصور.. كتب ومجلات أكاديمية البحث العلمى بسعر يبدأ من جنيهين ونصف

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اكاديمية
اكاديمية

أمينة عبد العال

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البحث العلمي

اكاديمية

معرض القاهرة

صرح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن الأكاديمية ممثلة في قطاع الثقافة العلمية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب – اليوبيل الذهبي، وذلك بهدف إتاحة مجموعة كبيرة من كتب الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والموسوعات العلمية ورسوم الكارتون المتحركة ثلاثية الإبعاد ومجلة العلم وجميعها من إصدارات الأكاديمية، وتأتى مشاركة الأكاديمية في المعرض كونه أهم وأكبر حدث ثقافي مصري ولتساهم مع دور النشر ومؤسسات الدولة الأخرى في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم، وتهيئة بيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمي وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

ومن جانبه صرح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأن الأكاديمية تصدر سنويًا سلاسل من الكتب العلمية منها سلسلة قطوف من العلم، وسلسلة نحن والعلم، وسلسلة المكتبة العلمية، وكتب علمية مبسطة، وسلسلة مائه سؤال وجواب، وسلسلة قضايا بيئية معاصرة، وسلسلة المطويات العلمية المبسطة، وسلسلة كتابات علمية بأقلام الشباب، وسلسلة علماء من مصر من أمثال الراحل لطفى بولس وإبراهيم بدران، كما تم زيادة سلسلة جديدة مخصصة للأطفال وهي قصص علمية مبسطة: سلسلة ريم وكريم وعالم الميكروبات وكلها جهود تهدف إلى نشر الثقافة وإثراء العلم بأسلوب علمي وتسليط الضوء على العلماء المصريين، ويراعى في إصدارات الأكاديمية أن تخاطب القارئ غير المتخصص والمتخصص.

وقد صدر عن الأكاديمية 53 كتابا في المجالات العلمية المختلفة، منهم 10 كتب في عام 2019، 5 كتب تم طباعتهم و5 تحت الطبع، وتعد الأكاديمية أيضًا من أكبر دور النشر في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال المراجع والمجلات العلمية؛ حيث تدعم الأكاديمية وتصدر 85 مجلة علمية متخصصة في كل مناحي العلوم بالشراكة مع دور النشر العلمية الدولية باللغة الإنجليزية، كما تشارك الأكاديمية في المعرض بأعداد متنوعة من مجلة العلم وهى مجلة علمية شهرية تصدرها بالتعاون مع دار التحرير للطبع والنشر" مؤسسة الجمهورية للصحافة والتي صدر العدد الأول منها في مارس 1976 ومستمرة حتى الآن، وتقوم الأكاديمية بإهداء المجلة لجهات عديدة، هذا بالإضافة لعدد 17 خارطة طريق صادرة عن قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية تناقش المشاكل المطروحة على الساحة وتضع لها رؤية علمية واضحة .

كما يشارك هذا العام مكتب براءات الاختراع المصري والشبكة القومية للمعلومات وقطاع الإعلام والتوثيق بالأكاديمية بإصداراته في المعرض، وداخل جناح الأكاديمية سيتم عرض الإنتاج المشترك لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأزهر الشريف وهو مسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد" الأزهر" الجزأين الأول والثاني والذي يُعرض في رمضان من كل عام وأيضًا مسلسل "نور وبوابة التاريخ"، وهو توظيف جديد للكارتون والجرافيك والرسوم المتحركة في إلقاء الضوء على وسطية وتاريخ الأزهر الشريف ودور العلماء المسلمين العرب في إثراء البشرية بعلومهم، وما قدمته الأكاديمية في مجال الثقافة العلمية في الفترة الأخيرة كبير ومتنوع ومبتكر ويخدم مجتمع البحث العلمي والمجتمع وإن قائمة مشروعاتها في مجال الثقافة العلمية طويل ويشمل أيضاً برنامج المسابقات التلفزيوني القاهرة تبتكر ومعرض القاهرة الدولي للابتكار ومتاحف العلوم وعروض تبسيط العلوم، هذا بالإضافة أن الأكاديمية تنظم شهر العلوم المصري في مارس من كل عام، إلي جانب أن الأكاديمية هي الشريك العلمي الوطني في مسابقة مختبر الشهرة وبنك المعرفة المصري.

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شاهد.. كتب ومجلات في جناح أكاديمية البحث العلمي شاهد.. كتب ومجلات في جناح أكاديمية البحث العلمي شاهد.. كتب ومجلات في جناح أكاديمية البحث العلمي شاهد.. كتب ومجلات في جناح أكاديمية البحث العلمي


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