بالصور.. ورشة العمل الأولى بين غرفة الشركات السياحية ومصر للطيران

22 يناير 2019 - 02:34 م

نظمت غرفة شركات السياحة وشركة مصر للطيران ورشة عمل مهمة لخلق رؤية مدروسة وموحدة للعمل المشترك في كل المجالات السياحية "خارجية وداخلية وحج وعمرة".

شهدت الورشة حضورًا مكثفًا من الجانبين حيث حضرها 25 من قيادات مصر للطيران وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وحوالي 120 شركة سياحة.

كما شهدت حوارات مكثفة امتدت لأكثر من 4 ساعات وأسفرت عن اتفاقات وتوصيات مهمة من شأنها دفع العمل بصناعة السياحة والسفر بمصر للأمام وتحقيق صالح الجانبين وبالتالي صالح الاقتصاد القومي.

شارك في الندوة من مصر للطيران كل من عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية وأحمد وجدي مدير عام الشبكات وتخطيط الأسطول وسحر شاهين مساعد رئيس القطاع للمبيعات وصلاح توفيق مدير عام المبيعات وإنجي نبيل مدير عام العائد والتسعير وتوفيق شلبي مدير إدارة وكلاء السياحة وبلال النقيب مدير إدارة الحج و العمرة.. ومن غرفة شركات السياحة باسل السيسي نائب الرئيس ونادر عياد رئيس لجنة الطيران بالغرفة وعلاء الغمري ويسري السعودي عضوي مجلس الإدارة.

في مجال السياحة الخارجية

تمت مناقشة الأوضاع في الأسواق التي تشهد طلبًا للسياحة بمصر ولا توجد بها محطات لمصر للطيران مثل كوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية وماليزيا وإندونيسيا وهونج كونج.. وتم الاتفاق على دراسة تشغيل نقاط بتلك الدول حسب الطاقة التشغيلية لها وفي مقدمتها كوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية.. علي ان يتم التنسيق بين الوكيلين المحلي والخارجي ومصر للطيران لإعداد برنامج سياحي لمصر وتوفير المقاعد المطلوبة لتلك البرامج وضمان نسبة إمتلاء سيتم الإتفاق عليها .. بجانب استغلال اتفاقيات المشاركة بالرمز بين مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى لمواجهة الطلب على مصر بتلك الأسواق.

أما فيما يخص الأسواق التقليدية خاصة أوروبا.. ومع الزيادة الملحوظة في الطلب على السياحة الثقافية والكلاسيكية بمصر.. تم الإتفاق علي إعداد برامج بأسعار منافسة تقترب من رحلات الشارتر من تلك الأسواق لمدننا الساحلية لزيادة الإقبال على السياحة الثقافية بالقاهرة والصعيد .. كما تم الاتفاق على استغلال الإقبال من المدن والأسواق التي تشمل عدة رحلات منتظمة لمصر للطيران بتخصيص عدد من المقاعد لشركات السياحة على تلك الرحلات "المنتظمة" وبالتنسيق مع الوكيل الخارجي لإعداد برامج بأسعار تنافسية للمجموعات وشغل الفراغات على تلك الرحلات المنتظمة

في الرحلات الداخلية

نظرًا لزيادة الإقبال على زيارة الأقصر وأسوان.. تم الإتفاق بشكل مبدئي علي زيادة حجم الطائرات على الرحلات الحالية للمدينتين وزيادة عدد الرحلات بما يواجه الزيادة في الطلب عليهما.. كما تم الإتفاق على تشغيل الرحلات بين أسوان ومدينة أبو سمبل بعد زيادة الإقبال على زيارة معالم أبو سمبل السياحية

حجز التذاكر

وفيما يخص عمل شركات السياحة بحجز وإصدار تذاكر السفر.. حمل الإجتماع العديد من القرارات والأخبار السارة للشركات في هذا المجال.. فقد تم الإتفاق علي تنظيم حوافز شركات السياحة بحجز التذاكر وبما يحقق مصالح تلك الشركات وزيادة عملها في هذا المجال.. علي ان يتم عقد لقاء في أسرع وقت بين الغرفة ومصر للطيران لتنظيم لائحة لتلك الحوافز.. كما تم الاتفاق علي السماح لجميع شركات السياحة الحاصلة علي "الأياتا" ومكاتبها بالعمل في إصدار التذاكر على مصر للطيران.. والإتفاق على التنسيق مع الغرفة لبدء تحرك عاجل لمواجهة سياسة حرق الأسعار التي تضر بشدة بالشركات الجادة ومصر للطيران أيضًا.

وفي مجال السياحة الدينية:

تم الاتفاق بين غرفة شركات السياحة ومصر للطيران على البدء في دراسة التخطيط المبكر للعمرة والحج مع تحديد الطاقة الناقلة ومواعيد الرحلات وأسعارها من بداية الموسم لتسهيل عمل شركات السياحة في هذا المجال.. وتم الإتفاق أيضًا علي الربط الإلكتروني بين شركات السياحة وإدارة الحج والعمرة بالحجز المركزي لمصر للطيران لتسهيل عملية الحجز.. ودراسة محاولة تقليل الفجوة السعرية في تذاكر الحج بين السياحة والجهات الأخرى المنظمة للحج.. ودراسة تفعيل ما يسمي بـ"العمرة بلس" بتسويق برامج سياحية لزيارة مصر خاصة الأماكن الدينية بها على رحلات العمرة والحج من الدول البعيدة لزيارة مصر والسعودية في رحلة واحدة.

ومنعا للسوق السوداء بالعمرة تم الإتفاق علي قصر حجز تذاكر الطيران فقط على شركات السياحة التي لها وكيل سعودي علي أن تقوم غرفة الشركات بمد مصر للطيران بقائمة بأسماء تلك الشركات.

وتم الإتفاق في نهاية ورشة العمل على عقد عدة لقاءات الفترة المقبلة بين الجانبين وبشكل تخصصي لمتاعبة تنفيذ التوصيات والقرارات التي صدرت عنها .