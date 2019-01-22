مقتل 675 امرأة على يد الحوثيين

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عبد القادر وحيد- متابعات

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اليمن

الحوثيين

مقتل

مئات السيدات

أقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على قتل أكثر من 675 امرأة، وتسببت في إصابة 236 امرأة، كلها إصابات خطيرة.

كما مارست الميليشيا أبشع جرائم العنف ضد 4500 من نساء اليمن، وزرعت الألغام الأرضية، وتسببت بالإعاقة الدائمة لـ30 امرأة.

وكشفت إحدى الإحصائيات الأخيرة عن انتهاكات وجرائم الميليشيات الحوثية في اليمن، والتي طالت المئات من النساء بالقتل والتشريد والإصابات.

وقامت المليشيات  بحرمان 1500 امرأة حامل من الخدمة الصحية، وجندت 350 امرأة، واستخدمتهن في العمليات العسكرية، بالإضافة إلى منع أكثر من 44 ألف فتاة من حقهن في التعليم، حيث أجبرت بأفعالها 9517 أسرة على النزوح، حيث شكلت النساء 60% من النازحين.

كما شملت الانتهاكات، حالات تحرش لفظي وجنسي، انتهاكات جسدية، حالات زواج القاصرات، حالات فرض الإقامة الجبرية، وتعذيب وإخفاء قسري.

يذكر أن فريقا حقوقيا يمنيا كان قد كشف عن وجود معتقلات حوثية خاصة بتعذيب النساء في صنعاء ومناطق سيطرة  الجماعة، بالإضافة إلى أسماء قيادات الحوثيين المتورطين في عمليات التعذيب والخطف التي طالت المئات من النساء.

وأكد فريق اليمن الدولي للسلام، في بيان له، أنه حصل على معلومات مفصلة تتضمن أسماء قياديين من ميليشيات الحوثي مسئولين بشكل مباشر عن اعتقال وتعذيب عدد كبير من النساء في سجون البحث الجنائي في صنعاء ومعتقلات سرية أخرى.


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