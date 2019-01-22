إحباط اختطاف طائرة مدنية بطريقها إلى موسكو

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ذكرت وكالات أنباء روسية، الثلاثاء، أن السلطات أحبطت محاولة أحد الركاب اختطاف طائرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية موسكو.

وتمكنت السلطات من إلقاء القبض على الراكب الذي حاول السيطرة على الطائرة.

ونقلت كالة "إنترفاكس" الروسية، أنه أثناء الرحلة، طالب أحد ركاب رحلة انطلقت من مدينة سورغوت في سيبيريا إلى موسكو بتحويل مسار الطائرة إلى أفغانستان.

وأشارت إلى أن الطائرة تمكنت من الهبوط في مطار خانتي مانسييسك، بدعوى التزود بالوقود.


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