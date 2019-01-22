  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:39 م
بحث متقدم
بث مباشر.. السيسي يفتتح " الاستزراع السمكي "

السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب

الداخلية

بالتفاصيل.. الداخلية تعلن تصفية خلية إخوانية بالقليوبية

طائرة مدنية

إحباط اختطاف طائرة مدنية بطريقها إلى موسكو

برلماني

مقترح برلمانى لتخصيص 75% من إيرادات مخالفات المرور للداخلية

محكمة النقض

النقض تؤيد السجن المشدد لمتهمي حرق كنيسة سوهاج

مقتل 675 امرأة علي يد الحوثيين

مقتل 675 امرأة على يد الحوثيين

محيي عيسي

قيادي إخوانى: منصات الإسلاميين بالتحرير ضيّعت الثورة

وليد سليمان

الأهلي يكشف موقف وليد سليمان من التدخل الجراحي

اعتصام رابعة والفض

تأجيل إعادة محاكمة 37 متهمًا بفض اعتصام رابعة

كريستيانو رونالدو

الحكم على رونالدو بالسجن 23 شهراً وغرامة 19 مليون يورو

السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب

الحياة السياسية

بث مباشر.. السيسي يفتتح " الاستزراع السمكي "
بث مباشر.. السيسي يفتتح " الاستزراع السمكي "

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بالصور.. كتب ومجلات أكاديمية البحث العلمى بسعر يبدأ من جنيهين ونصف

#

الرئيس يفتتح معرض القاهرة للكتاب فى يوبيله الذهبى

#

"الديهي" يفتح النار على وزيرة الثقافة لهذا السبب

#

بالتفاصيل ..سر نقل «معرض الكتاب» للتجمع الخامس

إفتتاح

الرئيس السيسي

معرض الكتاب

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وعرض التليفزيون المصري، لقطات من جولة «السيسي»، في معرض الكتاب بصحبة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفتتح فيها الرئيس «السيسي»، معرض الكتاب، ويتزامن ذلك مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للمعرض، ونقله لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور، غدًا الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، بمشاركة 1230 ناشرًا يمثلون 35 جنسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

حياتنا.. الرمادية

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أرسنال يعلن إصابة "بيليرين" بقطع فى الرباط الصليبى
» شاهد.. "سما" لـ"ريهام سعيد": "انتى مش هتبطلى كذب"
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم
» عارضة أزياء عالمية يتركها خطيبها بعد إصابتها بالسرطان
» تفاصيل صادمة فى العثور على جثة مقطعة أشلاء
» تحذير.. "واتساب" يفاجئ مستخدميه بخاصية خطيرة غير متوقعة
» حظر الذبح الحلال يثير غضب مسلمى بلجيكا
» 20 نصيحة لتجنب مخاطر القيادة تحت تأثير الشبورة
» أمن أسيوط يكشف غموض مقتل الطفلة "مريم"
» غرامة 50 مليون يورو على "جوجل"
» غلق الطريق الدائرى الإقليمي بسبب الشبورة

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:26 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة