السيسي يسمح لـ"مدبولي" و7 وزراء بالسفر

22 يناير 2019 - 04:57 م

حصل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، و7 وزراء آخرين على إذن الرئيس عبدالفتاح السيسي للسفر خارج البلاد، لأداء مهام رسمية، وذلك في أول تطبيق لقرار رقم 23 لسنة 2019، بضوابط سفر كبار رجال الدولة إلى خارج البلاد.

ويسافر "مدبولي" للمشاركة في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، نيابة عن "السيسي"، برفقة 3 وزراء، فيما يسافر 3 آخرين في مهمة أخرى لألمانيا، بينما سافر وزير التربية والتعليم إلى لندن.

وتضم قائمة الوزراء، المسافرين لسويسرا برفقة "مدبولي"، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

ويشارك الوزراء الثلاثة مع رئيس الوزراء في فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي، وفي مباحثاته مع المسئولين الحكوميين العرب والأجانب، وكبار المستثمرين، والشركات والمؤسسات الدولية في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع تلك البلدان، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

أما قائمة الوزراء المسافرين لـ"ألمانيا"؛ فتضم كلاً من الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في مهمة لبحث سبل نقل التكنولوجيا الألمانية المتقدمة في مجال إعادة تدوير المخلفات لمصر.

وسافر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إلى لندن للمشاركة في معرض "BETT Show " العالمي المقرر انطلاقه غدا الأربعاء.