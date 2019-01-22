«مدبولي» لنظيره الأرميني:«حجم التجارة بيننا لا يليق»

22 يناير 2019 - 07:27 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم رئيس مجلس وزراء أرمينيا، وحضر المقابلة وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي، والسياحة، على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي.

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما حجم التجارة الذي يبلغ حاليًا نحو 200 مليون دولار، وهو ما لا يتناسب مع الإمكانيات والمقومات التي يمتلكها البلدان، وفي هذا الصدد اقترح رئيس الوزراء تنشيط عمل مجلس الأعمال المصري الأرميني المشترك، ليمثل قاطرة تقود التعاون بين البلدين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأرميني عن تقديره لسرعة استجابة الدكتور مدبولي لعقد اللقاء، مشيدًا بما وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين.

واستعرض رئيس الوزراء الأرميني الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بلاده لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين النظام الضريبى، معربًا عن تطلعه لقيام المستثمرين المصريين باستكشاف الفرص الاستثمارية التي تمتلكها أرمينيا، كما اتفق في الرأي مع الدكتور مدبولي حول الحاجة لتعزيز دور مجلس الأعمال المصرى الأرميني المشترك.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الأرميني دعم بلاده لملف توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، وأن أرمينيا سوف تدعم هذا الموضوع خلال رئاستها للاتحاد الأوراسي في العام الجاري.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المتنامي بين مصر وأرمينيا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى الزيارة التي قام بها إلى مصر مؤخرًا نائب رئيس وزراء أرمينيا، ووزيرة تجارة الاتحاد الأوراسي في إطار الجولة الأولى من مفاوضات إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.



