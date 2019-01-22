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تفاصيل العثور على جثة راقصة تركية مقطّعة

عرب وعالم

الراقصة التركية
الراقصة التركية

محمد فضل- متابعات

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تركيا

قتل

راقصة

تقطيع

ألقت السلطات التركية القبض على طباخ بعد شكوك في تورطه بقتل ابنته وتقطيع جسدها، في جريمة مروعة هزت منطقة كيسان شمال غربي تركيا.

وكشفت تقارير صحفية محلية تفاصيل الحادث، الذي وقع بعد شجار بين حسن أوسلو طاهي الكباب وابنته الراقصة الشرقية ديدم صاحبة الـ32 عاما، في ديسمبر الماضي.

وحسب ما ذكرت "سكاي نيوز عربية" فإن صحيفة "حرييت" التركية أكدت أن الأب قتل ابنته بعد الشجار، وقطع أطرافها واحتفظ بها في مجمِّد، ثم دفنها في غابة بالمنطقة.

وعُثر على أحد أطراف الابنة ملفوفة في ورق جرائد في 9 يناير الماضي، على يد عامل يجمع أقماع الصنوبر، بعد تقارير عن اختفائها، فيما استعانت الشرطة بالكلاب المدربة لاستخراج باقي أجزاء الجثة، التي عثر عليها مقطعة ومتناثرة.

وقادت التحقيقات إلى وضع الأب في دائرة الاتهام، إضافة إلى بعض أفراد عائلة زوجته.

وفي إفادته أمام الشرطة، قال أوسلو إن ابنته كانت تعاني مشكلات نفسية، وادعى أنها سبته هو وزوجته مما دفعه إلى خنقها.

وألقت الشرطة أيضا القبض على والدة ديدم وشقيقتها الصغرى، ضمن التحقيقات بشأن الجريمة البشعة.



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