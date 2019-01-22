» كشف هوية جثتي فتاتي شبرا.. أعضاء في شبكة دعارة

22 يناير 2019 - 07:34 م

توصلت تحريات أجهزة الأمن في القليوبية، الثلاثاء، إلى كشف هوية جثتي فتاتي شبرا الخيمة، اللتين عثر على جثتيهما أسفل كوبري بهتيم وسط الأراضي الزراعية.

وقال مصدر أمني إنه تم التوصل إلى هويتهما، مشيرًا إلى أن «الفتاتين سمعتهما سيئة، وأعضاء في شبكة دعارة، وتم ضبطهما في قضايا آداب ومخدرات في قسم حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، وهاربتان من عقوبة بالسجن 6 سنوات».

وأضاف أن «الفتاتين تقيمان في حي شرق شبرا الخيمة دائرة قسم أول، والفتاة الأولى تدعى «م»، 28 سنة، متزوجة من عاطل يقضى عقوبة 6 سنوات في السجن، والثانية مطلقة منذ عامين».

كان العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثتين لفتاتين أسفل كوبرى بهتيم دائرة القسم.

واهتم اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، بالواقعة، فكلف العميد يحيى راضى، رئيس مباحث القليوبية، بسرعة كشف غموض الحادث، فانتقل العقيد محمد عبدالهادى رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى مكان البلاغ.

وبفحص الجثتين تم كشف هويتهما كما سبق الذكر، ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرية، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



