  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:08 م
بحث متقدم
سور الأزبكية

باعة سور الأزبكية: إنَّا هاهنا قاعدون

محمد صلاح

صورة.. «صلاح» يثير الجدل حول مستقبله

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي

الدولار يشعل سوق السيارات

لهذه الأسباب.. الركود يضرب سوق السيارات

ملك الأردن وبشار

قرار جديد.. الأردن على طريق عودة العلاقات مع سوريا

سامح عبد الحميد حمودة

داعية سلفي: وزارة الأوقاف تضيق على المصلين في المساجد

بيراميدز

رسميًا.. بيراميدز يعلن عن صفقة «النجم العالمي»

رانيا بدوي

«بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»

زيارات فرعونية

أماكن فرعونية يتبرك بها المصريون.. «ضحك على الدقون»

سوق العقارات بمصر

الاستعانة بخريجي الجامعات في «طلاء العقارات»

كشف هوية جثتي فتاتي شبرا.. أعضاء في شبكة دعارة

قضايا وحوادث

جثة
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

النائب العام يحيل شبكة الاتجار بالبشر للجنايات

#

حريق يكشف سوقًا للدعارة

#

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسئولون مع فنانات

#

كشف غموض العثور على جثة فتاتين .. أم وابنتها مدمنتان

جثة

دعارة

التحريات

فتاتين

توصلت تحريات أجهزة الأمن في القليوبية، الثلاثاء، إلى كشف هوية جثتي فتاتي شبرا الخيمة، اللتين عثر على جثتيهما أسفل كوبري بهتيم وسط الأراضي الزراعية.

وقال مصدر أمني  إنه تم التوصل إلى هويتهما، مشيرًا إلى أن «الفتاتين سمعتهما سيئة، وأعضاء في شبكة دعارة، وتم ضبطهما في قضايا آداب ومخدرات في قسم حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، وهاربتان من عقوبة بالسجن 6 سنوات».

وأضاف أن «الفتاتين تقيمان في حي شرق شبرا الخيمة دائرة قسم أول، والفتاة الأولى تدعى «م»، 28 سنة، متزوجة من عاطل يقضى عقوبة 6 سنوات في السجن، والثانية مطلقة منذ عامين».

كان العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثتين لفتاتين أسفل كوبرى بهتيم دائرة القسم.

واهتم اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، بالواقعة، فكلف العميد يحيى راضى، رئيس مباحث القليوبية، بسرعة كشف غموض الحادث، فانتقل العقيد محمد عبدالهادى رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى مكان البلاغ.

وبفحص الجثتين تم كشف هويتهما كما سبق الذكر، ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرية، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع طفل وإصابة 18شخصًا ضحايا «الشبورة» اليوم
» بتروجت يضم مهاجم الإسماعيلى 6 أشهر
» البشير يصل قطر
» بث مباشر.. مباراة قطر والعراق
» تفاصيل العثور على جثة راقصة تركية مقطّعة
» السبسي يعلن 23 يناير عيدًا قوميًا
» كشف هوية جثتي فتاتي شبرا.. أعضاء في شبكة دعارة
» حقيقة رحيل «هازارد» إلى ريال مدريد
» بمشاركة "صلاح".. حملة جديدة للقضاء على المخدرات
» تأجيل جلسة الاستماع للأهلي ضد رئيس الزمالك
» وزارة الرياضة تدعم الاتحادات بـ 14 مليون جنيه استعدادًا للأولمبياد

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك