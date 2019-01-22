» مصرع طفل وإصابة 18شخصًا ضحايا «الشبورة» اليوم

22 يناير 2019 - 07:48 م

تسببت الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة، الثلاثاء، فى وقوع 4 حوادث تصادم، أسفرت عن مصرع طفل، وإصابة 18 شخصًا، بينهم طالبتان، وأغلقت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء عصام شادى، المدير العام، طرق «الإسكندرية الصحراوى» و«العلمين» و«شبرا بنها الحر» حتى تحسن الأحوال الجوية.

وأعاد رجال المرور فتح جميع الطرق بعد انقشاع الشبورة وزوالها، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ومنعًا للحوادث، فى الوقت الذى طالبت قائدى السيارات بإتباع تعليمات رجال المرور، وشددت عليهم بضرورة إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي فى الوضع المنخفض، تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية، وزيادة مسافة التتابع الآمن بين السيارة والسيارة التى أمامها، والالتزام بالمسار «الحارة المرورية»، واستخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئية للغير، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة. وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى السريع، بمنطقة الكيلو 107، اتجاه القاهرة، وتبين من الانتقال أنه أثناء سير سيارة ميكروباص محملة بالعمال الزراعيين اصطدمت بسيارة نقل، بسبب الشبورة المائية على الطريق فى الصباح الباكر، ما أسفر عن إصابة 10 مواطنين من ركاب السيارتين.

كما تلقى إخطارًا آخر من مركز شرطة وادي النطرون، بوقوع حادث تصادم آخر على نفس الطريق أمام الكيلو 76، اتجاه القاهرة، وتبين من الانتقال اصطدام سيارتى ميكروباص، ما أدى لإصابة 4 من ركابهما. وتلقى إخطارًا آخر من قسم شرطة غرب النوبارية بوقوع حادث تصادم آخر على ذات الطريق أمام الكيلو 130، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقل جميع المصابين فى تلك الحوادث إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.

وفى أسيوط، تلقى اللواء جمال شكر، مدير الأمن، إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص تقل طالبات فى طريقهن للجنة الامتحان بمدرسة عمر مكرم الإعدادية بالأربعين، ووقوع إصابات، وبالانتقال والتحرى تبين أنه أثناء قدوم سيارة ميكروباص بالطريق الدائري قادمة من قرية عرب المدابغ، ونتيجة لانفجار إطارها الأمامى اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ووقع الحادث.

وفى سوهاج، تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير الأمن، إخطارًا من المستشفى المركزى باستقبالها الطفل «عمر. و. أ»، 8 سنوات، جثة هامدة، انتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال جد المتوفى أنه أثناء سيره بسيارته واستقلال الضحية بالصندوق الخلفى وبأحد المطبات سقط من السيارة، ما نتج عنه إصابته ووفاته.

ونفى الجد الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.