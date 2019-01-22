  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:11 م
بحث متقدم
التجنيس

الرياضيون يضغطون بسلاح «التجريس والتجنيس»

طارق عامر

عامر: تحركات في سعر الجنيه قريبًا

طارق البشبيشي

قيادي منشق : إما أن تكون مصريًا أو إخوانيًا

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة 25 يناير

آل الشيخ

برعاية "آل الشيخ".. عادل إمام يقدم عروضًا مسرحية بالسعودية

سور الأزبكية

باعة سور الأزبكية: إنَّا هاهنا قاعدون

محمد صلاح

صورة.. «صلاح» يثير الجدل حول مستقبله

رانيا بدوي

«بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»

الدولار يشعل سوق السيارات

لهذه الأسباب.. الركود يضرب سوق السيارات

عبدالخالق عبدالله

أكاديمي إماراتي بارز يُهنئ المنتخب القطري

إسلام البحيري يدعو إلى مذهب فقهي جديد

آخر الأخبار

بالفيديو.. إسلام البحيري: "بحب الملحدين"
بالفيديو.. إسلام البحيري: "بحب الملحدين"

محمد فضل- متابعات

باحث

إسلام البحيري

مذهب فقهي جديد

دعا الإعلامي إسلام البحيري، الباحث في الدراسات الإسلامية ، إلى عمل مذهب فقهي جديد، عن طريق الوصول إلى طريقة جديدة لاستنباط الأحكام غير التي اتبعها الفقهاء قديمًا.

وقال خلال تقديمه برنامج «البوصلة»، المذاع عبر فضائية «ten »، إن كلمة «مذهب» تعني الذهاب في اتجاه معين، متابعًا: «يعني واحد يذهب في اتجاه، والناس اللي مصدقاه تذهب معاه»، مؤكدًا على إمكانية عمل مذهب فقهي جديد.

وتابع: «اتجاه فقهي نحط له أصول ونعمل طريقة أخرى للاستنباط، ونعمل على أساسه أحكام، دي حاجة عادية جدًا»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع تعديل الأصول الفقهية القديمة في إطار عمل مذهب جديد.

وذكر أن أحد المنتقدين له، خلال الأزمة التي تعرض لها الفترة الماضية، كان يستنكر ما يقوم به بقوله: «من 4 سنين كان واحد يقعد يتريق ويقول هتعمل مذهب ابن البحيري، وأنا مقصدش نفسي، بس ده المفروض يعني».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» طبول الحرب تدق بالشرق الأوسط
» سلة الأهلي تهزم الزمالك 70/ 69
» فتوى أزهرية: لا يجوز الجماع دون أن يكون الزوج نظيفًا
» قطر يتخطى العراق.. ويتأهل لدور الـ8
» صورة.. قنص ضابط إسرائيلي على حدود غزة
» مصرع طفل وإصابة 18شخصًا ضحايا «الشبورة» اليوم
» بتروجت يضم مهاجم الإسماعيلى 6 أشهر
» استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي
» البشير يصل قطر
» تفاصيل العثور على جثة راقصة تركية مقطّعة
» السبسي يعلن 23 يناير عيدًا قوميًا

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك