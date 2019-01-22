"المحافظين": الحزب لديه رؤية جديدة للاستفادة من القمامة

22 يناير 2019 - 09:15 م

قال عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون التنظيم، إن الحزب لديه رؤية سيتم التقدم بها خلال الفترة المقبلة لوزارة البيئة والجهات المعنية، حول الاستفادة من القمامة.

وأوضح الشريف، أنه ملف القمامة يعتبر في جميع دول العالم ثروة قومية يتم الاستفادة بها، بعكس مصر تعتبر مشكلة كبيرة، ويتم إهدارها، مشيرا إلي أن الاهتمام بذلك الملف سيقضي على العديد من الأزمات منها مشكلة البطالة، بالإضافة إلي إعادة تدوير القمامة سيوفر عدد من الاحتياجات الضرورية.

وأضاف الشريف، أن الحزب يطالب بالاهتمام بالملف وفتح المجال للشباب لعمل شركات تجميع القمامة ومصانع لإعادة تدويرها أسوة بدول العالم، على أن تختص كل شركة من شركات الشباب بمنطقة أو حي معين لجمع القمامة.

وأشار نائب رئيس حزب المحافظين، إلي أن ذلك سيكون بإشراف ورقابة من الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية، على شركات الشباب، مضيفا أنه الحزب يطالب أيضا بفتح الاستيراد للشركات العاملة لاستيراد الأجهزة والمعدات بدون جمارك وذلك لمساعدة الشباب والقضاء على البطالة.