» فتوى أزهرية: لا يجوز الجماع دون أن يكون الزوج نظيفًا

حسن عاشور
أفتى الدكتور عبد الله رشدي ، إمام مسجد السيدة نفيسة ، بأنه لا يجوز للزوج طلب زوجته للجماع دون أن يكون نظيفا ، مشيرًا إلى إن الزوجة التي تمتنع لا إثم عليها ولن تلعنها الملائكة.
وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:"لا يجوز للزوجِ طلبُ زوجتِه لفراشِه وهو- مبيستحماش - وللزوجةِ الامتناعُ عنه ولا إثمَ عليها شرعاً ولن تلعنَها الملائكةُ إنْ شاءَ اللهُ .
وأضاف:"سُئِلُ الإمامُ ابن حجر الهيتميُّ عن ذلك فقال: "لَا تَكُونُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ، وَمِثْلُهُ كُلُّ ما تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ على إزَالَتِهِ أَخْذًا مِمَّا في الْبَيَانِ عن النَّصِّ أَنَّ كُلَّ ما يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَانُ يَجِبُ على الزَّوْجِ إزَالَتُهُ ".
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