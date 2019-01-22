» فتوى أزهرية: لا يجوز الجماع دون أن يكون الزوج نظيفًا

22 يناير 2019 - 09:28 م

أفتى الدكتور عبد الله رشدي ، إمام مسجد السيدة نفيسة ، بأنه لا يجوز للزوج طلب زوجته للجماع دون أن يكون نظيفا ، مشيرًا إلى إن الزوجة التي تمتنع لا إثم عليها ولن تلعنها الملائكة.

وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:"لا يجوز للزوجِ طلبُ زوجتِه لفراشِه وهو- مبيستحماش - وللزوجةِ الامتناعُ عنه ولا إثمَ عليها شرعاً ولن تلعنَها الملائكةُ إنْ شاءَ اللهُ .

وأضاف:"سُئِلُ الإمامُ ابن حجر الهيتميُّ عن ذلك فقال: "لَا تَكُونُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ، وَمِثْلُهُ كُلُّ ما تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ على إزَالَتِهِ أَخْذًا مِمَّا في الْبَيَانِ عن النَّصِّ أَنَّ كُلَّ ما يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَانُ يَجِبُ على الزَّوْجِ إزَالَتُهُ ".