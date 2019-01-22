» غارة إسرائيلية على موقع لـ"حماس" شمالي قطاع غزة

22 يناير 2019 - 11:20 م

شنت طائرات عسكرية إسرائيلية، مساء الثلاثاء، غارات على موقع لـ "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، شمالي قطاع غزة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.



وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان أن الطائرات، قصفت موقع "عسقلان"، التابع لكتائب "القسام"، غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، بعدّة صواريخ.



وأوضح أن القصف ألحق بالموقع أضرارًا بالغة، وحالات فزع في صفوف السكان المحيطين به.



من جهتها حمّلت حركة "حماس"، في بيان لها، وصل وكالة "الأناضول نسخة منه، إسرائيل، "المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، والاعتداءات المتتالية بحق الفلسطينيين".



فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اطلعت الأناضول عليه: "هاجمت طائرات مقاتلة من جيش الدفاع الإسرائيلي عددا من الأهداف في معسكر تابع لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة".



وأضاف: "تم تنفيذ الهجوم في أعقاب هجمات الجيش الإسرائيلي خلال النهار، وردًا على الهجمات التي استهدفت قواتنا".



وفي وقت سابق اليوم، قصف الجيش الإسرائيلي، موقعا لـ"القسام"، شرقي القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني، وإصابة 4 آخرين أحدهم حالته خطيرة.



وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في بيان آخر بوقت سابق الثلاثاء، إصابة أحد ضباطه بجروح طفيفة، خلال أعمال شغب عنيفة، جنوب قطاع غزة، شملت إلقاء حجارة تجاه الجيش.









