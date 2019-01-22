العفو عن 13 ألف متهمين بالخيانة والإرهاب

22 يناير 2019 - 11:40 م

قالت وسائل إعلام تابعة للدولة يوم الثلاثاء، إن إثيوبيا أصدرت عفوا عن أكثر من 13 ألف شخص خلال الأشهر الستة الماضية كانوا قد اتهموا أو أدينوا بالخيانة أو الإرهاب. وكانت الحكومة السابقة قالت إن نحو 30 ألف شخص منهم طلاب وزعماء معارضون وصحفيون ومدونون اعتقلوا في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق اندلعت في عام 2015.



وبعد تولي أبي أحمد رئاسة الوزراء في أبريل بدأ في نزع فتيل التوترات المستمرة منذ فترة طويلة مع إريتريا المجاورة وعرض عفوا على مدى ستة أشهر لمن احتجزوا بناء على مواد قانون مكافحة الإرهاب الذي يقول منتقدون إنه يجرم المعارضين. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (فانا) نقلا عن بيان من مكتب المدعي العام «13200 شخص في الإجمال حصلوا حتى الآن على وثائق إعفاء».

