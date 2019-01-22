» بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار «مرسيدس»

22 يناير 2019 - 11:50 م

قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، باتحاد الغرف التجارية، إن عودة شركة مرسيدس للعمل في مصر ستؤدي إلى انتعاش سوق السيارات.



وتابع «بلبع» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «من المتوقع أن يحدث انخفاض في سيارات مرسيدس بعد عودتها للعمل بمصر، حيث ستطرح الشركة إصدارات تتناسب مع السوق المصرية».

