الجزائر: 61 طالب ترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية أنها تلقت 61 طلبًا للترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل.



وقالت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم استقبال 61 رسالة رغبة في الترشح منها 11 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية و50 رسالة لمرشحين مستقلين.

