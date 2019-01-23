  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:39 ص
بحث متقدم
الراقصة جوهرة

الراقصة جوهرة تكشف تفاصيل مثيرة عن القبض عليها

جثة

تفاصيل مقتل مواطن حاول إنقاذ سيدة قبطية من التحرش

طارق عامر محافظ البنك المركزي

هذا هو موعد استلام الدفعة الخامسة من قرض "النقد"

تامر أمين

رسالة نارة من تامر أمين لـ"الشرطة" في عيدها

السيارات

"شعبة السيارات" تفجر مفاجأة مدوية عن الأسعار

التجنيس

الرياضيون يضغطون بسلاح «التجريس والتجنيس»

طارق عامر

عامر: تحركات في سعر الجنيه قريبًا

طارق البشبيشي

قيادي منشق : إما أن تكون مصريًا أو إخوانيًا

آل الشيخ

برعاية "آل الشيخ".. عادل إمام يقدم عروضًا مسرحية بالسعودية

سور الأزبكية

باعة سور الأزبكية: إنَّا هاهنا قاعدون

بالفيديو..

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

آخر الأخبار

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، أن «المناطق الساحلية تشهد قدوم رياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية»، مضيفًا أن «الرياح لن تصل إلى مستوى عاصفة ترابية».
وأوضح "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الطقس البلاد من المتوقع أن لا يشهد أي تغيير، وسيظل دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، حتى بداية الأسبوع المقبل»، مشيرًا إلى أنها تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.
وطالب قائدى السيارات بتقليل السرعة وتوخي أعلى درجات الحذر أثناء السير على الطرق السريعة، مناشداً قائدى السيارات بإضاءة الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير، والوقوف على يمين الطريق في حالة الدخول لمنطقة ضبابية والانتظار حتى تحسن الرؤية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سوق السيارات في حالة ركود تام الآن
» شاهد: وصلة رقص نارية لـ"جوهرة" على الهواء
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار «مرسيدس»
» صورة.. «صلاح» يثير الجدل حول مستقبله
» "الزراعة" تكشف حجم إنتاج "البيض" في مصر
» غارة إسرائيلية على موقع لـ"حماس" شمالي قطاع غزة
» "أمازون" العلامة التجارية الأغلى في العالم
» «بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»
» طبول الحرب تدق بالشرق الأوسط
» إسلام البحيري يدعو إلى مذهب فقهي جديد

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك