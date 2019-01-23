» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، أن «المناطق الساحلية تشهد قدوم رياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية»، مضيفًا أن «الرياح لن تصل إلى مستوى عاصفة ترابية».



وأوضح "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الطقس البلاد من المتوقع أن لا يشهد أي تغيير، وسيظل دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، حتى بداية الأسبوع المقبل»، مشيرًا إلى أنها تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

