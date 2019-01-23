السكة الحديد: تأخر قطار "الإسكندرية- الفيوم" لهذا السبب

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ذكرت هيئة السكة الحديد أن تأخر القطار رقم 196«الإسكندرية- الفيوم» نتيجة اقتحام مركبة «توك توك» لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بين محطة (البليدة- العياط) مساء اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الهيئة- في بيان- أن عدم التزام سائق «التوك توك» بالتعليمات أثناء عبور السكة الحديد، وعدم العبور من الأماكن المخصصة، تسبب في تأخير القطار لمدة 50 دقيقة، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.
وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور السكك الحديدية؛ حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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