السكة الحديد: تأخر قطار "الإسكندرية- الفيوم" لهذا السبب

ذكرت هيئة السكة الحديد أن تأخر القطار رقم 196«الإسكندرية- الفيوم» نتيجة اقتحام مركبة «توك توك» لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بين محطة (البليدة- العياط) مساء اليوم الثلاثاء.



وأوضحت الهيئة- في بيان- أن عدم التزام سائق «التوك توك» بالتعليمات أثناء عبور السكة الحديد، وعدم العبور من الأماكن المخصصة، تسبب في تأخير القطار لمدة 50 دقيقة، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

