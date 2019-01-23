  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:39 ص
بحث متقدم
الراقصة جوهرة

الراقصة جوهرة تكشف تفاصيل مثيرة عن القبض عليها

جثة

تفاصيل مقتل مواطن حاول إنقاذ سيدة قبطية من التحرش

طارق عامر محافظ البنك المركزي

هذا هو موعد استلام الدفعة الخامسة من قرض "النقد"

تامر أمين

رسالة نارة من تامر أمين لـ"الشرطة" في عيدها

السيارات

"شعبة السيارات" تفجر مفاجأة مدوية عن الأسعار

التجنيس

الرياضيون يضغطون بسلاح «التجريس والتجنيس»

طارق عامر

عامر: تحركات في سعر الجنيه قريبًا

طارق البشبيشي

قيادي منشق : إما أن تكون مصريًا أو إخوانيًا

آل الشيخ

برعاية "آل الشيخ".. عادل إمام يقدم عروضًا مسرحية بالسعودية

سور الأزبكية

باعة سور الأزبكية: إنَّا هاهنا قاعدون

في البساتين..

تفاصيل مقتل مواطن حاول إنقاذ سيدة قبطية من التحرش

قضايا وحوادث

جثة
جثة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مقتل سيدة وسرقة مصوغاتها بالدقهلية

#

تفاصيل حادث كفر الشيخ .. من حبل الستارة للسرقة

#

مواطن يحاول إلقاء نفسه من «شباك تموين أسيوط»

#

الأهالي يجبرون سائقا علي خلع ملابسه لتحرشه بسيدة

استشهد مواطن في البساتين بعد تدخله لإنقاذ سيدة من التحرش على يد أحد أهالي المنطقة، وتلقيه طعنة نافذة في الجهة اليسرى من الصدر أردته قتيلًا.
تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا بالواقعة، مساء الثلاثاء، وبالانتقال تبين أنه حال مرور «م. ب»، 30 سنة، ربة منزل، قام «ع إ»، 40 سنة، بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.
استغاثت السيدة بالمارة، فتدخل الضحية «س.ط»، 36 سنة، مكوجي، دفاعا عنها، ما أثار حفيظة المتهم فأخرج سكينه وأصابه بطعنة نافذة في الصدر وجرح قطعي في اليد اليمنى، وتوفي متأثرًا بإصابته.
أمسك الأهالي بالمتهم وسلموه مع سلاحه إلى قوة الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سوق السيارات في حالة ركود تام الآن
» شاهد: وصلة رقص نارية لـ"جوهرة" على الهواء
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار «مرسيدس»
» صورة.. «صلاح» يثير الجدل حول مستقبله
» "الزراعة" تكشف حجم إنتاج "البيض" في مصر
» غارة إسرائيلية على موقع لـ"حماس" شمالي قطاع غزة
» "أمازون" العلامة التجارية الأغلى في العالم
» «بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»
» طبول الحرب تدق بالشرق الأوسط
» إسلام البحيري يدعو إلى مذهب فقهي جديد

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك