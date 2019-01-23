تفاصيل مقتل مواطن حاول إنقاذ سيدة قبطية من التحرش

23 يناير 2019 - 12:10 ص

استشهد مواطن في البساتين بعد تدخله لإنقاذ سيدة من التحرش على يد أحد أهالي المنطقة، وتلقيه طعنة نافذة في الجهة اليسرى من الصدر أردته قتيلًا.



تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا بالواقعة، مساء الثلاثاء، وبالانتقال تبين أنه حال مرور «م. ب»، 30 سنة، ربة منزل، قام «ع إ»، 40 سنة، بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.



استغاثت السيدة بالمارة، فتدخل الضحية «س.ط»، 36 سنة، مكوجي، دفاعا عنها، ما أثار حفيظة المتهم فأخرج سكينه وأصابه بطعنة نافذة في الصدر وجرح قطعي في اليد اليمنى، وتوفي متأثرًا بإصابته.

