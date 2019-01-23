إصلاحات "السيسي" وضعت مصر على طريق النجاح

23 يناير 2019 - 01:30 ص

وصفت صحيفة "لي زيكو" الفرنسية إصلاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها "وضعت مصر على طريق النجاح" بشهادة كبريات المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وكذلك المستثمرين والبنوك الدولية، على غرار المصرف البريطاني ستاندرد تشارترد وشركة "بيلتون" للخدمات المالية وبنك "راند ميرشانت" الذي اختار مصر أفضل بلد للاستثمار في عام 2019 في قارة أفريقيا للعام الثانى على التوالي، مذكرة بتوقع هذه المؤسسات لمصر أن تنتزع المرتبة السابعة على قائمة أكبر الاقتصادات العالمية.



وأكدت "لي زيكو- في مقالة على موقعها الالكتروني- أن فرنسا تعول على مصر - التي أصبحت شريكا مهما لها - لدفع نشاطها في التجارة الخارجية، مشيرة إلى أهمية زيارة وزير الاقتصاد و المالية الفرنسي برونو لومير الأخيرة للقاهرة لإرساء دعائم علاقة أوثق بين البلدين.



وأبزرت الصحيفة العلاقات الاقتصادية القديمة بين باريس و القاهرة وتناميها خلال السنوات الأخيرة، واصفة بالممتازة المبادلات التجارية بينهما، حيث سجلت في 2017،وفق لمصلحة الجمارك الفرنسية، ارتفاعا قدره 21.8% لتصل الى 2.5 مليار يورو، متوقعة ان تسير احصاءات عام 2018 في نفس الاتجاه.



ووصفت الصحيفة، العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالمتكافئة اذ تعد فرنسا سادس أكبر مستثمر أجنبي في مصر باستثمارات بلغت 4 مليارات يورو في 2017 فيما يبلغ عدد الشركات الفرنسية في مصر 160 شركة توظف نحو 35 ألف شخص.



ورأت الصحيفة الفرنسية، أن فرنسا تمثل لمصر شريكا موثوقا فيه وأنه من هذا المنطلق أقدمت القاهرة على اقتناء الطائرات الحربية الفرنسية من طراز "رافال" وذلك بجانب إسهام فرنسا في مشروعات كبرى في مجال الطاقة، كما أن مصر من أهم الدول المستوردة للسلع و المنتجات الفرنسية و منها السيارات و قطع الغيار و القمح و هو ما جعل منها الشريك التجاري الحادي عشر لفرنسا خلال العام الضريبي 2016/2017.



وفي المقابل فان فرنسا تستورد من مصر النفط و المنتجات البتروكيماوية وربما قريبا الغاز المسال، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن هذه العلاقة الرابحة للجانبين تجسدت في تحسن الميزان التجاري بين البلدين في 2017 بواقع 18.4% ليصل إلى 1.2 مليار يورو، مصحوبا ببيئة اقتصادية مواتية تدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التوجه للقاهرة بعد أن سبقه في ذلك وزيره للاقتصاد والمالية برونو لومير للإعداد للزيارة الرئاسية.



وكشفت الصحيفة، أن الشق الاقتصادي سيطغى على مباحثات ماكرون المرتقبة للقاهرة، مبرزة تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة والتي قال فيها "إن الرئيس السيسي قام بعملا رائعا للنهوض بالاقتصادى المصري وتبني خيارات شجاعة وهو ما يجعل السوق المصري أكثر جاذبية للشركات الفرنسية".



كما أبرزت الصحيفة تصريحات لومير التي وصف فيها بالبناءة مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لتناول ملفات هناك "رغبة في دفعها قدما" مثل التوسع في خطوط مترو الاتفاق وفي الصحة في مجال البلازما ومشتقات الدم، وذلك بالاضافة إلى الاتفاقات السابقة التي أبرمت خلال زيارة الرئيس السيسي لباريس، والتي تتضمن بناء خمس محطات للطاقة الشمسية بالتعاون بين شركات مصرية و فرنسية والوكالة الفرنسية للإنماء.



ونوهت الصحيفة إلى أنه بخلاف الجانب الاقتصادي، فانه يبدو أن البلدين يرغبان في اقامة علاقات مستدامة على الصعيد الدولي، عازية هذا الخيار إلى التاريخ المشترك بينهما و إلى العوامل الجيوسياسية.

