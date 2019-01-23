» شاهد .. عضلات تامر حسني المفتولة تثير الجدل في وسائل الإعلام

23 يناير 2019 - 06:49 ص

تساءلت العديد من الصحف عن أسباب ظهور المطرب تامر حسني بعضلات مفتولة تشبه تلك التي يمتلكها لاعبوا كمال الأجسام .



لكن تامر تدارك الأمر سريعا ونشر صورته الجديدة عبر حسابه بـ"انستجرام" ، وعلق قائلًا: "استعدادات قوية لفيلمي الجديد.. إن شاء الله فيلم مختلف ومحطة جديدة في حياتي السينمائية من حيث التمثيل والمضمون والصورة مع نجوم العمل الكبار والمخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق".



وكان تامر حسني حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بفيلمه "البدلة" الذي طُرح نهاية العام الماضي ، وشاركه البطولة الفنان أكرم حسني.



