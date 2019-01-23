  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:25 ص
بحث متقدم
معز مسعود

شاهد .. معز مسعود ينشر صورة لشيري عادل ويوجه لها رسالة .. ماذا قال؟

رضا عبد العال

سر كشفه رضا عبد العال على الهواء لكن المذيع أوقفه: هوب هوب هوب

آل الشيخ

رسالة "تحدي" من تركي آل الشيخ إلى رئيس الزمالك

الراقصة جوهرة

الراقصة جوهرة تكشف تفاصيل مثيرة عن القبض عليها

جثة

تفاصيل مقتل مواطن حاول إنقاذ سيدة قبطية من التحرش

طارق عامر محافظ البنك المركزي

هذا هو موعد استلام الدفعة الخامسة من قرض "النقد"

تامر أمين

رسالة نارة من تامر أمين لـ"الشرطة" في عيدها

السيارات

"شعبة السيارات" تفجر مفاجأة مدوية عن الأسعار

التجنيس

الرياضيون يضغطون بسلاح «التجريس والتجنيس»

طارق عامر

عامر: تحركات في سعر الجنيه قريبًا

سر كشفه رضا عبد العال على الهواء لكن المذيع أوقفه: هوب هوب هوب

الرياضة

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«عبد العال»: قانون النقل البرى سيقضي على «فوضى المنظومة»

#

عزيزي المواطن: في هذه الحالة.. إلغاء رخصة المحل الخاص بك

#

شاهد.. عمرو عبد الحميد يرقص لأول مرة على الهواء

#

رد مفاجئ لرئيس البرلمان عن تعدى الصيادلة على الصحفيين

رضا عبد العال

إبراهيم فايق

اضطر الإعلامي إبراهيم فايق - مقدم برنامج "نمبر وان" على شاشة النهار - لإيقاف الكابتن رضا عبد العال بسبب حديثه في أمور بدت للأول غير لائقة .

وبدأ الحديث برهان بين "فايق" و "عبدالعال" على ما سيحققه منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا المقبلة ، حيث يرى "عبد العال" أن منتخبنا لن يحصل على البطولة بينما يرى "فايق" أن المنتخب سيفوز بالبطولة.

وقال "فايق" في الحلقة: "أنت عارف إن (إيهاب جلال) دفيع (يحب دفع الأموال) ، وعشان كدا أنا حتراهن معاك ولو خسرت إيهاب جلال هو اللي هيدفع بدالي".

فرد "عبد العال" قائلًا: "طالع مريش" .. فقال "فايق" : "أيوة" .. فعاد "رضا عبد العال" وقال: "من السفرية اللي فاتت" .. فقاطعه "فايق" قائلًا: "هوب هوب هوب".

ولم يُعرف ما إذا كان "إيهاب جلال" المقصود هو مدرب المصري أم شخص آخر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. عضلات تامر حسني المفتولة تثير الجدل في وسائل الإعلام
» شاهد .. فيديو نادر لسناء جميل: يوسف شاهين "بِجِح" وفاكر نفسه عبقري
» سوق السيارات في حالة ركود تام الآن
» شاهد: وصلة رقص نارية لـ"جوهرة" على الهواء
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار «مرسيدس»
» صورة.. «صلاح» يثير الجدل حول مستقبله
» "الزراعة" تكشف حجم إنتاج "البيض" في مصر
» غارة إسرائيلية على موقع لـ"حماس" شمالي قطاع غزة
» "أمازون" العلامة التجارية الأغلى في العالم
» «بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك