بسبب " وقاحة الإعلام".. ترامب يقلل من ظهور "ساندرز"

23 يناير 2019 - 10:24 ص

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، قرارًا للمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، لتقليل الظهور خلال المؤتمرات الصحفية الدورية.

وعن سبب تقليل "ساندرز" من الظهور في المؤتمرات قال ترامب إن وسائل الإعلام تتعامل معها بـ"وقاحة".

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر: إن السبب في أن سارة ساندرز لن تظهر خلال (المؤتمرات الصحفية) كثيرًا، هو أن الصحافة تتعامل معها بشكل وقح للغاية، وغير دقيق، خاصة من قِبل صحفيين بعينهم".

وأضاف: "قلت لها لا تكترثي لذلك، الكثيرون لا يغطون أخبارنا بشكل عادل، ومن ثم تظهر الأخبار الكاذبة".

وأكدت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن ساندرز لم تعقد أي مؤتمر صحفي رسمي حتى الآن منذ مطلع عام 2019، مضيفة أن آخر مؤتمر عقدته كان في 18 ديسمبر الماضي.

يذكر أن البيت الأبيض كان قد تعرض لانتقادات من قِبل منظمات صحفية مؤخرًا، لعدم عقد مؤتمرات صحفية منتظمة.

ودأب ترامب على انتقاد وسائل الإعلام في بلاده منذ توليه الرئاسة.

كما اتهم الرئيس الأمريكي وسائل الإعلام بـ"الزيف"، وتزوير الأنباء، والاعتماد على مصادر مجهولة، بالإضافة إلي انعدام النزاهة، وتضليل الشعب الأمريكي.